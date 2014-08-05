Нарисовать PSD сайта, картинка есть

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок287 просмотров

Привет!

Рисовали сайт в PSD, файл "потерялся", осталась картинка. Нужно по картинке нарисовать сайт в psd по всем правилам(слои, слои по папкам), чтоб у верстальщиков не было проблем. Картинка в приложении.

11 лет назад
aradzabov
Раджабов 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
1. купился на цену и сроки 2. не пожалел если честно не много удивлен, обычно когда говорят 1 день, то бирут минимум два :) я после принятия заявки не ожидал, что в этот же день мне вышлют весь объем работ и (моя вина) оплату произвел тока след.утром. Сделал все по уму - рекомендую!
Сотрудничество состоялось. Прошло все успешно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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