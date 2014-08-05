Нарисовать PSD сайта, картинка есть

1. купился на цену и сроки 2. не пожалел если честно не много удивлен, обычно когда говорят 1 день, то бирут минимум два :) я после принятия заявки не ожидал, что в этот же день мне вышлют весь объем работ и (моя вина) оплату произвел тока след.утром. Сделал все по уму - рекомендую!