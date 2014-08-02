Дизайн лэндинга для Лидагенства "Поиск"

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок153 просмотра

1. Сделать дизайн лэндинга по привлечению клиентов в бизнес (агентство лидогенерации) по предложенному макету.(см. приложение)

2. Примеры сайтов, которые приблизительно устраивают меня по дизайну и контенту: begemotmedia.com -по контенту, на второй картинке по дизайну (см. приложение)

3. Дизайн должен быть продающим

4. Дизайн нужен уникальный, не шаблонный

5. Дизайнер нужен свободный

6. Работу нужно выполнить в 2-3 дня, 4-й на согласование и окончательную доработку проекта.

7. При четкой и грамотной разработке дизайна и сдачи проекта в срок, дополнительное вознаграждение – 5$

8. Макет и картинки сайтов прилагается

9. Бюджет окончательный. Др. варианты по оплате рассматриваться не будут

Успехов!

Лидогенерация
11 лет назад
vladimirlead
Владимир 
74 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать лэндинг главной страницы

    Нарисовать дизайн лэндинга cash4brands.ru. От существующего он будет отличаться расположением элементов, а также добавлением некоторых новых, таких как видео, отзывы, и некоторых других. Похожие сайты конкурентов, общее оформление и расположение элементов кажется удачным: maximani.ru, cashmeback.ru, ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина + сайт визитка

    Уже есть два сайта: розничный интернет-магазин + сайт-визитка оптового звена. Требуется сделать редизайн интернет-магазина и сайта визитки, чтобы они были в едином стиле (сразу бросалось в глаза, что это одна организация), а интернет-магазин стал ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать PSD сайта, картинка есть

    Привет! Рисовали сайт в PSD, файл "потерялся", осталась картинка. Нужно по картинке нарисовать сайт в psd по всем правилам(слои, слои по папкам), чтоб у верстальщиков не было проблем. Картинка в приложении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн посадочной страницы

    $70

    Нужен продающий дизайн для лэндинга. В отклике пишите сроки работы и бюджет. Подробное ТЗ, после того, как выберу исполнителя. Дизайнеры, которые делают работу сочно и с удовольствием ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $300

    Добрый день. Требуется сделать два варианта дизайна для главной страницы. Тема сайта - автомоечный бизнес, продажа портальных моек и моек самообслужвания. На сайте будет продаваться оборудование. Будет представлено два брэнда. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание дизайн макета на основе других 4 сайтов.

    Здравствуйте. Необходимо создать макет дизайна psd. формата, переделать дизайн существующего сайта http://melfi.ru с сохранением его индивидуальности c добавлением дизайнерских элементов с других сайтов http://wooder.by/ и др., техническое задание отправлю. ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн сайта одностраничника

    $70

    Требуется разработать дизайн одностраничника для агентства по продвижению бизнеса в интернете Пример цветовой гаммы будет предоставлен Макет будет предоставлен Задание будет внятным и адекватным Потребуются картинки в ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $70

    Нужен дизайн одностраничника. Лэндинг будет примерно на 5 экранов, с 3-4 формами захвата контактов. ТЗ высылаю в мокапе тем, кто отзовётся на проект. Работаю только с теми у кого ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание дизайна сайта по макету

    $250

    Имеется макет (блок схема) желаемого сайта (лендинг) . Требуется нарисовать дизайн, допустимы небольшие отступления от предоставленной схемы. но с сохранением смысловой нагрузки. Бюджет 5-8 т.р. в зависимости от уникальности предложенного решения. К макету ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад