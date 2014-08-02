Дизайн лэндинга для Лидагенства "Поиск"

1. Сделать дизайн лэндинга по привлечению клиентов в бизнес (агентство лидогенерации) по предложенному макету.(см. приложение)

2. Примеры сайтов, которые приблизительно устраивают меня по дизайну и контенту: begemotmedia.com -по контенту, на второй картинке по дизайну (см. приложение)

3. Дизайн должен быть продающим

4. Дизайн нужен уникальный, не шаблонный

5. Дизайнер нужен свободный

6. Работу нужно выполнить в 2-3 дня, 4-й на согласование и окончательную доработку проекта.

7. При четкой и грамотной разработке дизайна и сдачи проекта в срок, дополнительное вознаграждение – 5$

8. Макет и картинки сайтов прилагается

9. Бюджет окончательный. Др. варианты по оплате рассматриваться не будут

Успехов!