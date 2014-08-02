Дизайн интернет-магазина + сайт визитка

Уже есть два сайта: розничный интернет-магазин + сайт-визитка оптового звена.

Требуется сделать редизайн интернет-магазина и сайта визитки, чтобы они были в едином стиле (сразу бросалось в глаза, что это одна организация), а интернет-магазин стал удобнее.

В текстовом приложении описание функциональных страничек интернет-магазина.

Пишите свои сроки, цену и показывайте портфолио. Наличие интернет-магазинов в портфолио - большой плюс