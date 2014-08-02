Нарисовать дизайн лэндинга cash4brands.ru. От существующего он будет отличаться расположением элементов, а также добавлением некоторых новых, таких как видео, отзывы, и некоторых других. Похожие сайты конкурентов, общее оформление и расположение элементов кажется удачным: maximani.ru, cashmeback.ru, ...
Дизайн интернет-магазина + сайт визитка
Уже есть два сайта: розничный интернет-магазин + сайт-визитка оптового звена.
Требуется сделать редизайн интернет-магазина и сайта визитки, чтобы они были в едином стиле (сразу бросалось в глаза, что это одна организация), а интернет-магазин стал удобнее.
В текстовом приложении описание функциональных страничек интернет-магазина.
Пишите свои сроки, цену и показывайте портфолио. Наличие интернет-магазинов в портфолио - большой плюс
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт11 лет назад
Привет! Рисовали сайт в PSD, файл "потерялся", осталась картинка. Нужно по картинке нарисовать сайт в psd по всем правилам(слои, слои по папкам), чтоб у верстальщиков не было проблем. Картинка в приложении.Завершен11 лет назад
- $70
Нужен продающий дизайн для лэндинга. В отклике пишите сроки работы и бюджет. Подробное ТЗ, после того, как выберу исполнителя. Дизайнеры, которые делают работу сочно и с удовольствием ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Добрый день. Требуется сделать два варианта дизайна для главной страницы. Тема сайта - автомоечный бизнес, продажа портальных моек и моек самообслужвания. На сайте будет продаваться оборудование. Будет представлено два брэнда. ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать макет дизайна psd. формата, переделать дизайн существующего сайта http://melfi.ru с сохранением его индивидуальности c добавлением дизайнерских элементов с других сайтов http://wooder.by/ и др., техническое задание отправлю. ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Требуется разработать дизайн одностраничника для агентства по продвижению бизнеса в интернете Пример цветовой гаммы будет предоставлен Макет будет предоставлен Задание будет внятным и адекватным Потребуются картинки в ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Необходим дизайн одностраничника (Landing Page). Пожалуйста укажите сроки и ценуДизайн сайтов35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Нужен дизайн одностраничника. Лэндинг будет примерно на 5 экранов, с 3-4 формами захвата контактов. ТЗ высылаю в мокапе тем, кто отзовётся на проект. Работаю только с теми у кого ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Имеется макет (блок схема) желаемого сайта (лендинг) . Требуется нарисовать дизайн, допустимы небольшие отступления от предоставленной схемы. но с сохранением смысловой нагрузки. Бюджет 5-8 т.р. в зависимости от уникальности предложенного решения. К макету ...Завершен11 лет назад
- $73
Разработать дизайн одностраничника. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. Наворотов по красоте не надо — максимально читаемый,аккуратный. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад