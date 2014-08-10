Нарисовать дизайн лэндинга cash4brands.ru. От существующего он будет отличаться расположением элементов, а также добавлением некоторых новых, таких как видео, отзывы, и некоторых других. Похожие сайты конкурентов, общее оформление и расположение элементов кажется удачным: maximani.ru, cashmeback.ru, ...
Дизайн e-mail письма в стиле журнальной публикации
Есть прототип, нужно сделать красивее
Выбранный исполнитель
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