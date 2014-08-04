Требуется дизайнер

Требуется живой дизайнер. (Не студия, не посредник, не делитант)

Работы много, можно с минимальным опытом. возможен оклад.

Указывайте ваши портфолио, если его нет так и пишите, что нет его, мигусом все равно не будет (только хотя бы давайте ссылки на пример понимания хороший/плохой дизайн).

Будут тестовые задания.

В самом начале будет много работы и если это пугает, не беспокойте.