Сделать дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт44 заявки344 просмотра

Здравствуйте.

Нужно нарисовать дизайн лендинга для компании. Бюджет 3000 руб. Проект срочный!

11 лет назад
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад
$100
3 дня
Все прошло отлично. Дмитрий великолепный дизайнер, мастер своего дела. Спасибо!
Хороший заказчик. Корректно поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад

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