Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок316 просмотров

Бриф на дизайн сайта в файле.

Необходим опыт и креатив) Что бы сохранив то что есть в стиле сайта сейчас, создать новую структуру сайта аналогично как тут .aviatorov.ru/about.

Оплата по факту, плачу всегда - читайте отзывы.

11 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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