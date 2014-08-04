Редизайн сайта

Бриф на дизайн сайта в файле.

Необходим опыт и креатив) Что бы сохранив то что есть в стиле сайта сейчас, создать новую структуру сайта аналогично как тут .aviatorov.ru/about.

Оплата по факту, плачу всегда - читайте отзывы.