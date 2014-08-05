Дизайн сайта по макету

Привет!

В приложении макет сайта. Нужно обрисовать. Основной цвет - синий (по ТЗ просили постельные тона, клиент же сказал, что ему нравется синий из windows XP).

Сайт гос.учереждения, так что требуется не много сдерженности, но в тоже время нужны какие то ключивые элементы дизайна.

Бюджет не большой, срок ограничен, первая попытка у нас была не удачная.

В шапке есть место для баннера (белая облость на котрой логотип и название учереждения), этот баннер можем вывести в отдельный проект.