Добрый день! Хотим изменить немного дизайн сайта. Нужно нарисовать только фон для сайта (то что находится за границами основного контента). Ссылка на сайт в прикрепленном файле. Пишите ваши цены. ...
Дизайн шаблоннов.
Добрый день!
Сразу пишу, чтоб было понимание. Оплачу всю сделанную работу в понедельник после 16-00 или до 12-00 вторника.
Итак есть три шаблона, надо просто вставить логотип (лого предоставлю) и все разделы, все тексты-чтоб были на русском языке. Cделать весьма просто-в хроме переводим весь текст, делаем скриин, вставляем нужный логотип-и все готово.
На выходе мне надо только JPG. То есть, работа не сложная-скрин шаблона, вставить лого, перевести разделы и тексты. Все.
Вот примеры шаблонов (возможно поменяю еще, но всего будет 3 шаблона).
http://livedemo00.template-help.com/wordpress_48361/
http://tm-shopify065-clothes.myshopify.com/
http://livedemo00.template-help.com/magento_50784/
Также необходимо сделать баннер jpeg или tiff
Размер 138 на 50 . На баннера будет только лого (предоставлю) и слоган : «качество основанное на квалификации»
Оставляйте заявки со стоимостью. Сроки сегодня.
Оплата на карту любого банка.
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