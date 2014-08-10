Дизайн шаблоннов.

Добрый день!

Сразу пишу, чтоб было понимание. Оплачу всю сделанную работу в понедельник после 16-00 или до 12-00 вторника.

Итак есть три шаблона, надо просто вставить логотип (лого предоставлю) и все разделы, все тексты-чтоб были на русском языке. Cделать весьма просто-в хроме переводим весь текст, делаем скриин, вставляем нужный логотип-и все готово.

На выходе мне надо только JPG. То есть, работа не сложная-скрин шаблона, вставить лого, перевести разделы и тексты. Все.

Вот примеры шаблонов (возможно поменяю еще, но всего будет 3 шаблона).

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_48361/

http://tm-shopify065-clothes.myshopify.com/

http://livedemo00.template-help.com/magento_50784/

Также необходимо сделать баннер jpeg или tiff

Размер 138 на 50 . На баннера будет только лого (предоставлю) и слоган : «качество основанное на квалификации»

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