Дизайн шаблоннов.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок207 просмотров

Добрый день!

Сразу пишу, чтоб было понимание. Оплачу всю сделанную работу в понедельник после 16-00 или до 12-00 вторника.

Итак есть три шаблона, надо просто вставить логотип (лого предоставлю) и все разделы, все тексты-чтоб были на русском языке. Cделать весьма просто-в хроме переводим весь текст, делаем скриин, вставляем нужный логотип-и все готово.

На выходе мне надо только JPG. То есть, работа не сложная-скрин шаблона, вставить лого, перевести разделы и тексты. Все.

Вот примеры шаблонов (возможно поменяю еще, но всего будет 3 шаблона).

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_48361/

http://tm-shopify065-clothes.myshopify.com/

http://livedemo00.template-help.com/magento_50784/

Также необходимо сделать баннер jpeg или tiff

Размер 138 на 50 . На баннера будет только лого (предоставлю) и слоган : «качество основанное на квалификации»

Оставляйте заявки со стоимостью. Сроки сегодня.

Оплата на карту любого банка.

11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Krasnopolsky
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень доволен сотрудничеством: оперативно, без лишних вопросов, качественно и за адекватную стоимость. Однозначно рекомендую Андрея к сотрудничеству, как надежного Исполнителя. Удачи!
Взаимно, еще раз спасибо за работу! Рад буду сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Krasnopolsky
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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