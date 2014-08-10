Требуется сделать дизайн шапки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки220 просмотров

Приветствую.Требуется сделать дизайн шапки подходящий по дизайну к уже установленной теме вордпресс.Детали в скайп

11 лет назад
FrostRock
Антон 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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