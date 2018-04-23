Дизайн логотипа + макеты рекламных материалов

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт10 заявок167 просмотров
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1. Дизайн логотипа (простой текст подходящим шрифтом) + мини вариант логотипа (первая буква).

2. Макет баннеров: один вертикальный, один горизонтальный, одна рекламная афиша.

3. Макет принта на футболку (тот же логотип + текст).

Просто, но стильно и красиво.

Нужны будут векторные исходники.

6 лет назад
lab1
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
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