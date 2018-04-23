Создать похожую работу

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Логотипы и ЗнакиЗакрыт13 заявок205 просмотров
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Здравствуйте.

Мне необходимо создать логотип для школы плавания! Название Strong Swim.

Хотелось на подобие такого крокодила. Сколько будет стоить и сколько займёт времени

Пример работы

6 лет назад
guest_15245778996357
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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