Создать похожую работу

Нужен логотип для телеграм бота. Все подробности в личные сообщения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Мне необходимо создать логотип для школы плавания! Название Strong Swim.
Хотелось на подобие такого крокодила. Сколько будет стоить и сколько займёт времени
Пример работы
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