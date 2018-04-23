Создать похожую работу

Приветствую. Интересует разработка лого. [b]Имя бренда:[/b] TrendyWare [b]Направление производства: [/b]Товары для дома, начиная от ложек и вилок, заканчивая ванными и туалетными принадлежностями. [b]Применение: [/b]Будет наносится на упаковку, изделие. [b]Исполнение:[/b] Подходящая стилистика, палитра в прикрепленных файлах, но это не конечно и не ...