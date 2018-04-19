Создать простой лого

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка258 просмотров
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название Make Better (Делай лучше)

нужно сделать минималистично, просто, при этом как-то связать с названием

6 лет назад
Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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