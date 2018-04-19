Создать простой лого

Незначительно видоизменить логотип, чтоб по первому взгляду было понятно что основное направление ремонт компьютеров. Возможно добавив шестеренки сбоку, это как вариант. Основную структуру логотипа не менять. Учитывать то что логотип также используется в монохромном варианте. Логотип в векторе исполнителю
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название Make Better (Делай лучше)
нужно сделать минималистично, просто, при этом как-то связать с названием
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