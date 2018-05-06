Перерисовка изображения

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок260 просмотров
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Здравствуйте

Необходимо перерисовать изображение (https://drive.google.com/file/d/1S5r_xwWiGPfOOxpZJSAryy_cbp0j9n2y/view?usp=sharing) для дальнейшего использования на широкоформатных баннерах.

Пишите в комментариях цену, сроки и скайп

6 лет назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
dear1308
Игорь 
56 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$5
1 день
Все сделано быстро и качественно. Советую данного исполнителя
Все было отлично - быстро сделали - быстро оплатили) Рекомендую
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