Разработка логотипа

Добрый день! Необходимо нарисовать логотип для интернет и оффлайн магазина по продаже детских круглых кроваток-трансформеров + постельного белья к ним. ТЗ во вложении. Формат предоставления итогового логотипа также во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Все детали заказа вы можете посмотреть во вложении.
Желаю удачи!
Михаил
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