Разработать логотип

Добрый день! Необходимо нарисовать логотип для интернет и оффлайн магазина по продаже детских круглых кроваток-трансформеров + постельного белья к ним. ТЗ во вложении. Формат предоставления итогового логотипа также во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать логотип для интернет проекта. Название и эмблема не сложная, понимание есть, нужно отрисовать. ТЗ есть.
Напишите свой бюджет и что в него входит, сколько вариантов, сроки, когда готовы приступить и тд.
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