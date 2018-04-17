Разработать логотип

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт5 заявок126 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать логотип для интернет проекта. Название и эмблема не сложная, понимание есть, нужно отрисовать. ТЗ есть.

Напишите свой бюджет и что в него входит, сколько вариантов, сроки, когда готовы приступить и тд.

6 лет назад
nariman_s
Нариман 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад