Дизай визитки

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки218 просмотров
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необходим современный и стильный дизайн визитки в стилистике сайта и рода деятельности компании.

Двухсторонняя, "продающая"

сайт компании - http://alfakargo.ru/

6 лет назад
Mr_Pavel_13
Павел 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$10
1 день
Все прошло быстро и без проблем, спасибо за визитки! рекомендую)
Отличный заказчик! Приятно работать) Очень довольна, спасибо)