Создание логотипа для изделий из кожи

$45
Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки130 просмотров
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логотип для изготовления клише по коже

6 лет назад
Tikhon1974
49 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$45
3 дня
Обратился к Анастасии уже не первый раз. И снова только положительные эмоции от сотрудничества! Творческий подход к делу, внимание к мелочам, оперативная доработка деталей по ходу процесса согласования и в итоге - великолепный результат, превысивший мои ожидания! Настоятельно рекомендую!
100% рекомендую к сотрудничеству! Тихон приятный в общении и работе заказчик! Уместные правки, моментальная оплата. Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.