Разработать логотип для компании 1с франчайзи

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок486 просмотров
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#1$50

Разработать логотип для компании 1С франчайзи ООО "Димера".

Логотип должен вписаться в дизайн и цветовую гамму сайта. 

Тематика:  продажа, обслуживание и программирование 1С

6 лет назад
gelos76
Олег 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Победитель конкурса
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
Спасибо, заказчик доволен.
Спасибо! Был рад принять участие в конкурсе. Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
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