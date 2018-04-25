Разработка логотипа для online магазина

Необходимо произвести рестайлинг лого, сделать его более свежим и современным. Существующий лого во вложении
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Добрый день,
Необходимо разработать логотип для online магазина. Название бренда Human tree. Логотип будет наноситься на продукцию, коробку, рекламную документацию. Из продукции на данный момент это рюкзаки и календари.
Желательно чтобы логотип обладал следующими качествами:
-Легко считывался-Был запоминающимся
-Подходил по тематике
-Простота
Логотип должен состоять из изображения + название фирмы.
В качестве изображения может быть:
-Человек с деревом. Гармония человека и природы.
-Дерево
В качестве названия может быть полное название, либо сокращение HT.
Логотипы которые нравятся на схожую тематику:
https://ru.123rf.com/photo_47916770_human-life-logo-icon-of-abstract-people-tree-vector-this-design-represents-eco-friendly-green-family.html
https://i.ebayimg.com/00/s/NzUzWDc1MA==/z/XcEAAOSwkaZZdnPC/$_57.JPG?set_id=8800005007
По цвету - не более 2 цветов либо ч.б.
Логотип не должен нарушать авторских прав.
Удачи.
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