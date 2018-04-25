Разработка логотипа для online магазина

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20

Добрый день,

Необходимо разработать логотип для online магазина. Название бренда Human tree. Логотип будет наноситься на продукцию, коробку, рекламную документацию. Из продукции на данный момент это рюкзаки и календари.

Желательно чтобы логотип обладал следующими качествами:

-Легко считывался-Был запоминающимся

-Подходил по тематике

-Простота

Логотип должен состоять из изображения + название фирмы.

В качестве изображения может быть:

-Человек с деревом. Гармония человека и природы.

-Дерево

В качестве названия может быть полное название, либо сокращение HT.

Логотипы которые нравятся на схожую тематику:

https://ru.123rf.com/photo_47916770_human-life-logo-icon-of-abstract-people-tree-vector-this-design-represents-eco-friendly-green-family.html

https://i.ebayimg.com/00/s/NzUzWDc1MA==/z/XcEAAOSwkaZZdnPC/$_57.JPG?set_id=8800005007

По цвету - не более 2 цветов либо ч.б.

Логотип не должен нарушать авторских прав.

Удачи.