Разработка логотипа для online магазина

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок804 просмотра
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#1$50
#2$20

Добрый день,

Необходимо разработать логотип для online магазина. Название бренда Human tree. Логотип будет наноситься на продукцию, коробку, рекламную документацию. Из продукции на данный момент это рюкзаки и календари.

Желательно чтобы логотип обладал следующими качествами:

-Легко считывался-Был запоминающимся

-Подходил по тематике

-Простота

Логотип должен состоять из изображения + название фирмы.

В качестве изображения может быть:

-Человек с деревом. Гармония человека и природы.

-Дерево

В качестве названия может быть полное название, либо сокращение HT.

Логотипы которые нравятся на схожую тематику:

https://ru.123rf.com/photo_47916770_human-life-logo-icon-of-abstract-people-tree-vector-this-design-represents-eco-friendly-green-family.html

https://i.ebayimg.com/00/s/NzUzWDc1MA==/z/XcEAAOSwkaZZdnPC/$_57.JPG?set_id=8800005007

По цвету - не более 2 цветов либо ч.б.

Логотип не должен нарушать авторских прав.

Удачи.

6 лет назад
svlipatov
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
#2
Оба логотипа разработанных Степаном очень понравились. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за интересный проект. Все прошло отлично.
SvetikDesigner
Светлана 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
#1
Благодарю Светлану за участие в конкурсе и поздравляю с 1 местом. Отличная оригинальная работа, которая сразу стала одной из главных фаворитов на победу в конкурсе. Выполнены доработки, оперативная обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень понравилось работать с Сергеем! Отличный заказчик, коммуникабельный и ответственный. Был всегда на связи и быстро оплатил заказ. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
#2
Лучший дизайнер логотипов ноября
SvetikDesigner
Светлана 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
#1