Нарисовать 10 эскизов логотипа

Необходимо проработать 5 эскизов.

Вписать коняшку логотипа в заглавную букву М (ноги коняшки это ноги М, грива и хвост - верхние уголки). Так, чтобы видно, что это коняшка, а буква читается.

В каждом варианте эскиза сделать 2 версии: с дугой, на которой коняшка раскачивается, и без дуги.