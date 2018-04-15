Рестайлинг лого

Логотипы и ЗнакиЗакрыт36 заявок265 просмотров
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Необходимо произвести рестайлинг лого, сделать его более свежим и современным. Существующий лого во вложении

6 лет назад
amg360
40 летТурция
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад