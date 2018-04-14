Разработка логотипа, визитки и карты лояльности

Всем добрый день.

Нужен логотип для ногтевой студии под нозванием «4YourNails”

Логотип долsжен ассоциироваться с уходом за собой, с ногтевой студией, быть стильным, отлично смотреться как на на белом фоте, так и на черном, должен быть читабельным.

Важно: возможность разместить его на вывеску уличную.

в приложении несколько вариантов логотипов которые нам понравились, чтобы вы примерно понимали наш вкус.

По ссылке тз на разработку карты лояльности и визитки.

https://docs.google.com/file/d/1OAC0Cj2WYXGY9zy0cX_jedwH32JiaOi1/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

Так же цвета которые нам нравятся для фото: алый, берюзовый, сиреневый, сочные цвета.