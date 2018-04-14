Разработка логотипа, визитки и карты лояльности

Логотипы и ЗнакиЗакрыт8 заявок217 просмотров
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Всем добрый день. 

Нужен логотип для ногтевой студии под нозванием «4YourNails”

Логотип долsжен ассоциироваться с уходом за собой, с ногтевой студией, быть стильным, отлично смотреться как на на белом фоте, так и на черном, должен быть читабельным. 

Важно: возможность разместить его на вывеску уличную. 

 

в приложении несколько вариантов логотипов которые нам понравились, чтобы вы примерно понимали наш вкус. 

По ссылке тз на разработку карты лояльности и визитки.

https://docs.google.com/file/d/1OAC0Cj2WYXGY9zy0cX_jedwH32JiaOi1/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

Так же цвета которые нам нравятся для фото: алый, берюзовый, сиреневый, сочные цвета. 

6 лет назад
guest_15237282987559
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$30
4 дня
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