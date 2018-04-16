Логотип и дизайн для футболки

необходим современный и стильный дизайн визитки в стилистике сайта и рода деятельности компании. Двухсторонняя, "продающая" сайт компании - http://alfakargo.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет, нужно нарисовать логотип , и сделать дизайн для принт футболки , все подробности в ЛС
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