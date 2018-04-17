Разаработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт34 заявки805 просмотров
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Необходимо разработать логотип для салона парикмахерских услуг. В салоне барная стойка - кофе, фреши. Стиль лофт.

Название "Love Style" beauty bar.

6 лет назад
AdwVays
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад