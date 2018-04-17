Дизайн логотипа IT компании

Хочется видеть логотип компании в полигональном стиле (см. прикреплённые файлы). На логотипе должен быть дубонос – птичка такая (маленькая, но суровая). Точнее, его голова в профиль или под углом, но не анфас.

Цветовая гамма состоит из следующих цветов: coolors.co/ffffff-b80ce3-... , соответственно в логотипе должны быть использованы только они.

Перед началом работы было бы отлично увидеть примеры похожих работ и предполагаемую стоимость.