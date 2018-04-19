Разработать логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок211 просмотров
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Название - Ажурно и Azhur.no

Нужен логотип, который одинаково был узнаваем как в русскоязычном исполнении так и англоязычном

Сфера - 

пригласительные на свадьбы и праздники,

Элементы декора для праздников,

изготовление декораций для мероприятий, 

изготовление вспомогательных конструкций для декораторов и кондитеров,

Логотип для сайта
6 лет назад
artishock
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад