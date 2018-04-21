Нужен лого магазина детских игрушек

Нужен логотип для магазина детских игрушек "Зайкина лавка", задний фон: оконный проем с ставнями (приблизительно как на образце 2), из окна выглядывает заяц (как на образце 2 только руки просто сложены на подоконнике и улыбается как на образце 3), сверху полукругом "Зайкина" снизу прямо "лавка". Цветовая гамма небольшая. Шрифт лучше напоминающий старые русские сказки. Отступления от ТЗ если Вы посчитаете нужными для локоничного лого допустимы.