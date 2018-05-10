необходимо переделать логотип для компании занимающийся фото/видео съемкой и медиа продвижением в Таиланде. Работаем в основном с крупными компаниями. Логотип не должен быть аляпистым, приветствуется минимализм. Логотип должен состоять из несколько частей, для дальнейшей анимации в видео. Вот пример, будет начинаться с лого - https://vimeo.com/256926114 . Прикрепляю наш действующий лого. В новом - должен быть выражен один элемент, более простой чем тонкая пальмовая ветвь. Элемент должен быть узнаваемым и легко накладываемым на фото и видео как целиком с надписью, так и отдельно от нее. В заявке желательно присылать макет вашего видения или описывать в 2-х словах почему вы и примеры.