Переделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок311 просмотров
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необходимо переделать логотип для компании занимающийся фото/видео съемкой и медиа продвижением в Таиланде. Работаем в основном с крупными компаниями. Логотип не должен быть аляпистым, приветствуется минимализм. Логотип должен состоять из несколько частей, для дальнейшей анимации в видео. Вот пример, будет  начинаться с лого - https://vimeo.com/256926114 . Прикрепляю наш действующий лого. В новом - должен быть выражен один элемент, более простой чем тонкая пальмовая ветвь. Элемент должен быть узнаваемым и легко накладываемым  на фото и видео как целиком с надписью, так и отдельно от нее. В заявке желательно присылать макет вашего видения или описывать в 2-х словах почему вы и примеры. 

6 лет назад
Kovalevkv
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$25
2 дня
Отличный исполнитель, всегда на связи, вносит поправки без проблем и предлагает новые варианты!
Отличный заказчик. Доволен сотрудничеством.
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