Нужно с двух программ сделать Portable.

Исполнителем обработано лишь 50% всего объема работы, за что получил 50% от оговоренной ранее суммы вознаграждения. Результат тестирования Portable в его исполнении дал следующие результаты: В Windows 7 – Portable не запускается (в тесте принимали участие 4 различных ПК). В Windows XP – Запускается Portable но требует ввести серийный номер что тоже абсолютно не приемлемо для идеи Portable ПО. О деньгах я вопрос не подымал как сума смешная до горя, предпочел не тратить наше с ним время!