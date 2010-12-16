Нужно с двух программ сделать Portable.

ПрочееЗавершен1 заявка283 просмотра
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Господа и дамы, нужно с двух программ сделать Portable.

Программа №1 http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127 VAG-COM 311 Рус

Программа №2 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352756 Scanmaster ELM 1.7

Заявки без сроков и цены не будут приняты, задержка по срокам (-10% в день)

13 лет назад
CentNer
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
VIGuY
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня
Впечатление о исполнителе крайне позитивное, рекомендую к сотрудничеству!
Дмитрий очень хороший заказчик. Приятно работать! Даже не сомневайтесь, рекомендую!
Fickler
40 летСША
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$10
2 дня
Исполнителем обработано лишь 50% всего объема работы, за что получил 50% от оговоренной ранее суммы вознаграждения. Результат тестирования Portable в его исполнении дал следующие результаты: В Windows 7 – Portable не запускается (в тесте принимали участие 4 различных ПК). В Windows XP – Запускается Portable но требует ввести серийный номер что тоже абсолютно не приемлемо для идеи Portable ПО. О деньгах я вопрос не подымал как сума смешная до горя, предпочел не тратить наше с ним время!
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