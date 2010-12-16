Полное описание во вложенном файле. От кандидата требуется: 1. Описание опыта подобных работ 2. Сроки и стоимость Высылайте предложения на: hedjet[dog]gmail.com (в титле пишите "VStudio deploy TOOL"). Страница проекта и PM не проверяются. Всё на почту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа и дамы, нужно с двух программ сделать Portable.
Программа №1 http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127 VAG-COM 311 Рус
Программа №2 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352756 Scanmaster ELM 1.7
Заявки без сроков и цены не будут приняты, задержка по срокам (-10% в день)
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