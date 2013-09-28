quantum14

Владимир quantum14

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка на python/django

  • Оформление статей

    Есть около 50 выложенных статей, для них нужно будет: - Найти в Ютубе и вставить 2-4 видео - Найти на shutterstock подходящие картинки (2-5, в зависимости от статьи) и вставить их (первые несколько ...

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи по теме стирка, отстирывание пятен

    Необходимо написать несколько статей по теме "стирка одежды, вещей, отстирывание пятен" К каждой статье будет приложен набор ключевых слов, которые нужно будет использовать и ряд требований. Конкретные ТЗ скину выбранному исполнителю. ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3 иконки в стиле pixelart

    Необходимо нарисовать 3 иконки в стиле pixelart для логотипа сайта, домен сайта переводится как "Наставник по технике":  Первая – общая:  Человек стоит рядом с несколькими видами бытовой техники (возможно посудомойка, а на ней ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Новости по автомобильной тематике

    Необходимо отслеживать несколько ресурсов (1 раз в 2-3 дня, список я дам) и писать новости на основе найденной информации. В итоге будет 1-3 новости в неделю. Напишите ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать схему покупки

    На сайте http://jc27.com/ есть схема покупки автомобиля. Нужна подобная схема для спецтехники (вместо картинки автомобиля картинка трактора) Соответственно все иконки нужны другие (наилучший вариант найти среди бесплатных иконок, при этом в ...

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты по ключевым словам

    Есть несколько сотен ключевых слов. Необходимо к каждому из них написать предложение, содержащее ключевое слово. Тематика - ремонт. Указывайте сразу цену за 1000 знаков

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составление анкоров

    Необходимо составить анкоры для ключевых слов тематики ремонт. На каждое слово 4 анкора: - Предложение с точным вхождением - Предложение с разбавочным вхождением - 2 предложения с естественными ссылками ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта

    Есть сайт на Wordpress, есть тексты статей в ворде. Необходимо - найти к статье несколько картинок (5-7), - 1 видео, - заполнить титл, кейвордс (механизм скажу), дескриплшн ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип и favicon к сайту

    Нужен логотип и favicon к сайту про потолки, кроме логотипа для шапки сайта должна быть картинка с подписью названия сайта. Бюджет очень небольшой, но я и не требую картины маслом. Простая картинка, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайтинг статей

    Нужно отрерайтить статьи. Источник я укажу. Требования: Уникальность при глубокой проверке со стандартными настройками программой Advego Plagiatus (1.3.0.61 или выше) должна быть как минимум 95% (обе цифры) Статью необходимо прислать ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт статей

    Необходим рерайт статей по строительной тематике с уникальностью 95% по адвего плагиатусу (обе цифры). В статьях нужно будет сохранить ключевые слова (укажу какие) + добавить новые. + к каждой статье необходимо будет ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты с ключевыми словами

    Есть темы для статей, желаемый размер статьи, ключевые слова, которые должны встречаться в статье. Нужны статьи:) Уникальность статьи должна быть 95% по адвего-плагиатусу Тематика - потолки. Пожалуйста, пишите сразу цену за 1000 ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Описание категорий для каталоге

    Есть каталог предприятий, в котором есть различные категориии. Нужно написать небольшой вводный текст (1-2 тыс знаков) для каждой категории. (уникальность 95% по адвего плагиаутусу) Пример категорий: Компьютеры -- Бытовая техника -- ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтинг описания компаний для каталога

    Я дам список компаний из каталога предприятий, нужно будет для компаний, у которых есть сайт зайти на него, из раздела "о нас", "о компании" или главной (если на ней написано о компании) отрерайтить 1-2 тыс ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Тексты с ключевыми словами
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество, рекомендую!
Татьяна очень быстро и качественно написала статью по моим ключевым словам. Буду продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Наполнение сайта
WordPress
Спасибо за приятное сотрудничество!
Очень понравилась работа Леры, все статьи были размещены в соответствии с ТЗ и в обговоренные сроки. Рекомендую
Ответный отзыв
ArchP
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Логотип и favicon к сайту
Было приятно поработать с Владимиром, всё было чётко, ясно и без проблем, советую всем как хорошего заказчика.
За час Петр нарисовал несколько эскизов, после этого из одного из них сделали то, что мне нужно было.
Ответный отзыв
Nafi
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Тексты с ключевыми словами
Владимир - отличный заказчик. Всегда четкое ТЗ, своевременная оплата. На связи в любое время, отвечает на все интересующие вопросы. Всем советую.
Статья получилась как надо. Продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв