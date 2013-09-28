Есть около 50 выложенных статей, для них нужно будет: - Найти в Ютубе и вставить 2-4 видео - Найти на shutterstock подходящие картинки (2-5, в зависимости от статьи) и вставить их (первые несколько ...
- Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать несколько статей по теме "стирка одежды, вещей, отстирывание пятен" К каждой статье будет приложен набор ключевых слов, которые нужно будет использовать и ряд требований. Конкретные ТЗ скину выбранному исполнителю. ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать 3 иконки в стиле pixelart для логотипа сайта, домен сайта переводится как "Наставник по технике": Первая – общая: Человек стоит рядом с несколькими видами бытовой техники (возможно посудомойка, а на ней ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима статья на тему авто/ремонт/обслуживание для прочтения людьми, а не поисковыми машинами. Указывайте пожалуйста цену и примеры работКопирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
У меня есть несколько групп, необходимо добавить им подписчиков. Критерии - город (не столицы). Для начала 1000 подписчиков в одну из групп, дальше, если сработаемся, ещеСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо отслеживать несколько ресурсов (1 раз в 2-3 дня, список я дам) и писать новости на основе найденной информации. В итоге будет 1-3 новости в неделю. Напишите ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте http://jc27.com/ есть схема покупки автомобиля. Нужна подобная схема для спецтехники (вместо картинки автомобиля картинка трактора) Соответственно все иконки нужны другие (наилучший вариант найти среди бесплатных иконок, при этом в ...Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть несколько сотен ключевых слов. Необходимо к каждому из них написать предложение, содержащее ключевое слово. Тематика - ремонт. Указывайте сразу цену за 1000 знаковКопирайтинг28 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать несколько стаей по продвижению в соцсетях, пишите сразу цену за 1000 знаков.Копирайтинг29 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо составить анкоры для ключевых слов тематики ремонт. На каждое слово 4 анкора: - Предложение с точным вхождением - Предложение с разбавочным вхождением - 2 предложения с естественными ссылками ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Wordpress, есть тексты статей в ворде. Необходимо - найти к статье несколько картинок (5-7), - 1 видео, - заполнить титл, кейвордс (механизм скажу), дескриплшн ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен логотип и favicon к сайту про потолки, кроме логотипа для шапки сайта должна быть картинка с подписью названия сайта. Бюджет очень небольшой, но я и не требую картины маслом. Простая картинка, ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написать ряд статей по строительной тематике. Цена 40 руб/1000 знаков. Есть несколько требований к статьям, которые сообщу в личкеКопирайтинг25 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно отрерайтить статьи. Источник я укажу. Требования: Уникальность при глубокой проверке со стандартными настройками программой Advego Plagiatus (1.3.0.61 или выше) должна быть как минимум 95% (обе цифры) Статью необходимо прислать ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим рерайт статей по строительной тематике с уникальностью 95% по адвего плагиатусу (обе цифры). В статьях нужно будет сохранить ключевые слова (укажу какие) + добавить новые. + к каждой статье необходимо будет ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть темы для статей, желаемый размер статьи, ключевые слова, которые должны встречаться в статье. Нужны статьи:) Уникальность статьи должна быть 95% по адвего-плагиатусу Тематика - потолки. Пожалуйста, пишите сразу цену за 1000 ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Есть каталог предприятий, в котором есть различные категориии. Нужно написать небольшой вводный текст (1-2 тыс знаков) для каждой категории. (уникальность 95% по адвего плагиаутусу) Пример категорий: Компьютеры -- Бытовая техника -- ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад
Я дам список компаний из каталога предприятий, нужно будет для компаний, у которых есть сайт зайти на него, из раздела "о нас", "о компании" или главной (если на ней написано о компании) отрерайтить 1-2 тыс ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт12 лет назад
На 4-5 тыс знаков, список слов, которые должны встречаться сообщу дополнительно (разделы меню), уникальность буду проверять по advego plagiatusКопирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад