3 иконки в стиле pixelart

Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок173 просмотра
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Необходимо нарисовать 3 иконки в стиле pixelart для логотипа сайта, домен сайта переводится как "Наставник по технике": 

Первая – общая: 

Человек стоит рядом с несколькими видами бытовой техники (возможно посудомойка, а на ней микроволновка, или стиралка, на ней еще что-нибудь) 

Вторая – для раздела со стиралками: 

Этот же человек стоит рядом со стиралкой, возможно положил на нее руку 

Третья – для раздела с холодильниками, аналогично. 

Человек – учитель, наставник, гуру, ментор. Возможно, человек в кимоно. Нужно придумать и обсудить. 

8 лет назад
quantum14
Владимир 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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