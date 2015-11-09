Добрый день нужна иконка выского качества есть готовый персонаж его только нужно отфотошопить сделать объемы сделать красивый бекграунд итд смотрите пример тут https://docs.google.com/presentation/d/1P03urQKobZWmFQ6GqQ9jsA4vT_1D1wj3j5jeT2GtxaE/edit#slide=id.ge4342d734_0_4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать 3 иконки в стиле pixelart для логотипа сайта, домен сайта переводится как "Наставник по технике":
Первая – общая:
Человек стоит рядом с несколькими видами бытовой техники (возможно посудомойка, а на ней микроволновка, или стиралка, на ней еще что-нибудь)
Вторая – для раздела со стиралками:
Этот же человек стоит рядом со стиралкой, возможно положил на нее руку
Третья – для раздела с холодильниками, аналогично.
Человек – учитель, наставник, гуру, ментор. Возможно, человек в кимоно. Нужно придумать и обсудить.
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