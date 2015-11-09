Необходимо нарисовать 3 иконки в стиле pixelart для логотипа сайта, домен сайта переводится как "Наставник по технике":

Первая – общая:

Человек стоит рядом с несколькими видами бытовой техники (возможно посудомойка, а на ней микроволновка, или стиралка, на ней еще что-нибудь)

Вторая – для раздела со стиралками:

Этот же человек стоит рядом со стиралкой, возможно положил на нее руку

Третья – для раздела с холодильниками, аналогично.

Человек – учитель, наставник, гуру, ментор. Возможно, человек в кимоно. Нужно придумать и обсудить.