Фавикон для сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок205 просмотров
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Необходимо создать favicon для сайта http://www.sysmasters.net/ . Цвета иконки должны сочетаться с сайтом. 

Сам рисунок - четких пожеланий нет, предложения - приветствуются. Но возможно что-то вроде гаечного ключа на фоне схематически нарисованной шестерни или просто ключ.

Размеры: 32х32, 64х64, 128х128

8 лет назад
Vorobeyko
Евгений 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ttjanka
Тетяна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена очень качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству как профессионального и ответственного исполнителя!
Рекомендую как отличного заказчика!