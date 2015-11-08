Логотип и иконку на сайт

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен15 заявок228 просмотров
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Добрый день. Нужны тематические логотип и иконка для сайта couch-surfing.ru (каучсерфинг).

8 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
ttjanka
Тетяна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Прекрасно справилась с заданием, все в срок, никаких нареканий. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!