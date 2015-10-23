Требуется оформление группы

Иконки и Пиксель-артЗакрыт12 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать аватарки для двух групп вконтакте.

Тематика: упаковка грузов, защита древесины (антисептики)

Оплата: Себр, ЯД, WMR

По курсу у.е = 60 р.

Срок - 8 часов.

8 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад