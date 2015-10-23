Требуется оформление группы

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для нового дизайна сайта - новый дизайн http://design.seolt.ru/iconsite/ необходимо нарисовать иконки, которые сейчас отрисованы карандашем (скетчи) , посмотреть требуемый уровень иконок можно на странице другого сайта http://moi-pol.ru/uslugi-kompanii. Очевидно что у нашего ...