Нужна иконка для приложения android

Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок240 просмотров
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Есть приложение: Азбука Музыки

Нужна иконка, формат:

1. SVG

2. 1024x1024, 512х512, 256x256, 192x192, 144x144, 96x96, 72x72, 64x64, 48x48, 32x32, 16x16

Иконка должна быть "легко узнаваемой" при любом размере

В любом стиле как позволяет фантазия (flat, ios)

Можно попробовать корректировать текущую - на данный момент не нравится темные фрагменты сверху слева у иконки.

Но лучше предложить варианты.

Спасибо.

Android
8 лет назад
airstep
Тарас 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
Korrektor
Дмитрий 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$33
2 дня
Человек быстро приступает к работе.
Четкая постановка задачи, оперативные комментарии