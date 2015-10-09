Рисование иконок для сайта

Добрый день!

Необходимо нарисовать 15 иконок в векторном формате для сайта http://elegia-mebel.com/

Иконки пойдут в главное меню, поэтому заголовки можно посмотреть на сайте.

Стилистику иконок еще до конца не решили.

Хотим понять какая разница в цене между объемными цветными и плоскими контурными.

Вот пример сайта где нам нравятся объемные иконки http://mnogomeb.ru/

Тут пример контурных https://kassa.yandex.ru/

В итоге нас интересует либо конкретная цена за проект в плоском контурном исполнении и в цветном объемном.

Либо какие то диапазоны цен, если необходимо еще дополнительное согласование проекта.

PS.

Ваши заявки рассматриваются, через некоторое время мы свяжемся с интересными для нас исполнителями.