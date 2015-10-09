Рисование иконок для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт26 заявок320 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо нарисовать 15 иконок в векторном формате для сайта http://elegia-mebel.com/

Иконки пойдут в главное меню, поэтому заголовки можно посмотреть на сайте.

Стилистику иконок еще до конца не решили.

Хотим понять какая разница в цене между объемными цветными и плоскими контурными.

Вот пример сайта где нам нравятся объемные иконки http://mnogomeb.ru/

Тут пример контурных https://kassa.yandex.ru/

В итоге нас интересует либо конкретная цена за проект в плоском контурном исполнении и в цветном объемном.

Либо какие то диапазоны цен, если необходимо еще дополнительное согласование проекта.

PS.

Ваши заявки рассматриваются, через некоторое время мы свяжемся с интересными для нас исполнителями.

8 лет назад
luzh1n
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер/иллюстратор

    Необходимо проиллюстрировать материалы сайта маркетингового агентства. На каждой странице три-четыре блока текста. К каждому блоку нужно добавить иллюстрацию или фото, или иконку, чтобы это выглядело: · Красиво · Небанально · Подходило по смыслу · Стилистически едино В идеале придумать концепцию, ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Значок мобильному приложению CallTag на PlayMarket

    Всем доброго времени суток. Нужна "яркая" иконка мобильному приложению CallTag. Можно реализовать мой вариант, телефонная трубка, лист бумаги со смайлом и карандаш. От выбранного исполнителя, попрошу несколько вариантов. Сроки сжаты сегодня, самое позднее завтра. Размеры 512х512, 96х96, 72х72, 48х48, 36х36, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внести изменения в существующие иконки + отрисовать еще 1 иконку

    $10

    Есть 10 иконок человечков, которые выполняют различные действия, им нужно заменить одежду на фирменные синие футболки, логотип вышлю. И сделать ненавязчивый фон. Также заменить грузовую машину на легковую. Все иконки в векторе. И нарисовать иконку - рука ...

    Иконки и Пиксель-артнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать изображение с текстом

    Добрый день, уважаемые дизайнеры. Нужно выполнить простое задание: сделать  одно изображение с текстом.  Фон делаем бледный, текст яркий.  Текст вышлю в личное сообщение исполнителю.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужны 13 картинок для презентации

    Описание картинок- в прикрепленном файле. Желателен векторный формат (который можно было открыть или импортировать в Фотошопе). Если формат картинок будет растровым, их размер должен быть не меньше 500 пикселей по высоте. Срок - завтра к 9.00 по ...

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад