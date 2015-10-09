Выполнить аватарку для мероприятия вк

Добрый день! Необходимо нарисовать 15 иконок в векторном формате для сайта http://elegia-mebel.com/ Иконки пойдут в главное меню, поэтому заголовки можно посмотреть на сайте. Стилистику иконок еще до конца не решили. Хотим понять какая разница в цене между объемными цветными и ...