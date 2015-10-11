Инфографика по теме Payday loan

Иконки и Пиксель-артЗакрыт2 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна простая инфографика по теме Payday loan. 

Рисовать ничего не нужно, использовать только платные версии программ для рисования инфографики.

8 лет назад
SamayaI
41 годЯпония
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужна иконка для приложения android

    Есть приложение: [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgs.abcmusic]Азбука Музыки[/url] Нужна иконка, формат: 1. SVG 2. 1024x1024, 512х512, 256x256, 192x192, 144x144, 96x96, 72x72, 64x64, 48x48, 32x32, 16x16 Иконка должна быть "легко узнаваемой" при любом размере В любом стиле как позволяет фантазия (flat, ios) Можно попробовать корректировать текущую ...

    Android
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рисование иконок для сайта

    Добрый день! Необходимо нарисовать 15 иконок в векторном формате для сайта http://elegia-mebel.com/ Иконки пойдут в главное меню, поэтому заголовки можно посмотреть на сайте. Стилистику иконок еще до конца не решили. Хотим понять какая разница в цене между объемными цветными и ...

    Иконки и Пиксель-арт26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайнер/иллюстратор

    Необходимо проиллюстрировать материалы сайта маркетингового агентства. На каждой странице три-четыре блока текста. К каждому блоку нужно добавить иллюстрацию или фото, или иконку, чтобы это выглядело: · Красиво · Небанально · Подходило по смыслу · Стилистически едино В идеале придумать концепцию, ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Значок мобильному приложению CallTag на PlayMarket

    Всем доброго времени суток. Нужна "яркая" иконка мобильному приложению CallTag. Можно реализовать мой вариант, телефонная трубка, лист бумаги со смайлом и карандаш. От выбранного исполнителя, попрошу несколько вариантов. Сроки сжаты сегодня, самое позднее завтра. Размеры 512х512, 96х96, 72х72, 48х48, 36х36, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад