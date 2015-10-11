Отрисовать иконки для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт13 заявок222 просмотра
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!  

Для нового дизайна сайта - новый дизайн http://design.seolt.ru/iconsite/ необходимо нарисовать иконки, которые сейчас отрисованы карандашем (скетчи) , посмотреть требуемый уровень иконок можно на странице другого сайта http://moi-pol.ru/uslugi-kompanii. Очевидно что у нашего сайта - стиль иконок может быть немного иной (с преобладанием синих, желтых и белых-стальных оттенков).

Скетчи сделаны, чтобы утвердить содержание иконки с клиентом. Необходимо придерживаться данного скетча при отрисовке иконки. Если есть понимание того, что Вы можете предложить лучшую отрисовку за счет изменения скетча - пожалуйста.

Ожидаю Ваших предложений по времени и стоимости работ.

8 лет назад
seolightspb
Яна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
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