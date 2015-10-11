Отрисовать иконки для сайта

Нужна простая инфографика по теме Payday loan. [url=http://www.visualistan.com/2014/03/money-management-men-vs-women.html] [/url]Рисовать ничего не нужно, использовать только платные версии программ для рисования инфографики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!
Для нового дизайна сайта - новый дизайн http://design.seolt.ru/iconsite/ необходимо нарисовать иконки, которые сейчас отрисованы карандашем (скетчи) , посмотреть требуемый уровень иконок можно на странице другого сайта http://moi-pol.ru/uslugi-kompanii. Очевидно что у нашего сайта - стиль иконок может быть немного иной (с преобладанием синих, желтых и белых-стальных оттенков).
Скетчи сделаны, чтобы утвердить содержание иконки с клиентом. Необходимо придерживаться данного скетча при отрисовке иконки. Если есть понимание того, что Вы можете предложить лучшую отрисовку за счет изменения скетча - пожалуйста.
Ожидаю Ваших предложений по времени и стоимости работ.
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