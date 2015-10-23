Требуется создание аватарки для группы Вконтакте http://vk.com/club104917286 , за исходник надо взять фотографию, прикрепленную к заданию. Аватарка

должна выглядеть дорого и стильно. И на ней должно быть написано:

Элитная бижутерия в Красноярске, номер телефона, бесплатная доставка.

Фон на фотографии можно продлевать и редактировать на ваше усмотрение.

Работу надо сдать в формате psd и png.