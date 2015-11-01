Нарисовать простую иконку в векторе

Необходимо разработать аватарки для двух групп вконтакте. Тематика: упаковка грузов, защита древесины (антисептики) Оплата: Себр, ЯД, WMR По курсу у.е = 60 р. Срок - 8 часов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
силуэт с id карточкой у лица. стилистика и пример в приложении, размер 200х200 (рабочий - около 50х50)
бюджет 5-10$
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