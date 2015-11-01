Нарисовать простую иконку в векторе

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка129 просмотров
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силуэт с id карточкой у лица. стилистика и пример в приложении, размер 200х200 (рабочий - около 50х50)

бюджет 5-10$

8 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Нарисовали, правки внесли. Всё оперативно, спасибо.
Оплата в срок, правками не мучает. Было приятно поработать. Рекомендую всем.
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