Отрисовать иконки-пиктограммы

Иконки и Пиксель-артЗакрыт23 заявки244 просмотра
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Необходимо отрисовать 4-ре иконки-пиктограммы в кривых

рисунок прикладываю

8 лет назад
kovalan
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад