Отрисовать иконки-пиктограммы

Требуется создание аватарки для группы Вконтакте [url=http://vk.com/club104917286]http://vk.com/club104917286[/url] , за исходник надо взять фотографию, прикрепленную к заданию. Аватарка должна выглядеть дорого и стильно. И на ней должно быть написано: Элитная бижутерия в Красноярске, номер телефона, ...