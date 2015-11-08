Добрый день. Нужны тематические логотип и иконка для сайта couch-surfing.ru (каучсерфинг).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать значки соц сетей по образцу (предоставим исполнителю).
Работу необходимо выполнить до 08.11.15г.
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