Нарисовать значки соц. сетей по образцу

Иконки и Пиксель-артЗакрыт15 заявок208 просмотров
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Нарисовать значки соц сетей по образцу (предоставим исполнителю).

Работу необходимо выполнить до 08.11.15г.

8 лет назад
foodisgood
Павел 
38 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад