Сделать простое лого и иконку для сайта

$10
Иконки и Пиксель-артЗакрыт30 заявок312 просмотров
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1) Для сайта нужен шрифтовой логотип из слова BON.MENU (или  bon.menu)

2) для приложения сделать иконку или из слова BON.MENU или BM

3) Ну и фавикон для сайта из букв BM

Оплата по факту утверждения на вебмани. 

8 лет назад
v19809
Ольга 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад