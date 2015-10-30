Перенести с бумаги в изображение

Иконки и Пиксель-артЗакрыт13 заявок222 просмотра
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Необходимо перенести рисунок в цифровой формат , возможно подправить. 

Инициалы внутри монограммы Е и Г .

8 лет назад
Gera_Valentinovi
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад