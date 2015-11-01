Картинка

Иконки и Пиксель-артЗакрыт4 заявки229 просмотров
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Необходимо нарисовать картинку по типу приложенной.

Суть такова -  нужно отразить на картинке следующие виды работ:

1. Столешница П-образная ( на ней же можно отобразить барную стойку и элемент переходящей столешницы в подоконник)

2. Остров на кухне

3. Подоконник отдельный, эркерный,  и французский (который делается вровень с полом при наличие окон в пол)

4. Облицовка полов (в центре с узором)

5. Облицовка стен и колонн

6. Столешницы санузел

7. Раковины и ванны санузел 

8. Кухонная мойка

9. Облицовка ванн (джакузи)

10. Облицовка бассейна (по кругу бассейна типа рамки широкой)

11. Облицовка каминов.

8 лет назад
Ser-Sot
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
impossibleaz
Антон 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$12
1 день