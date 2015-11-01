Необходимо нарисовать картинку по типу приложенной.

Суть такова - нужно отразить на картинке следующие виды работ:

1. Столешница П-образная ( на ней же можно отобразить барную стойку и элемент переходящей столешницы в подоконник)

2. Остров на кухне

3. Подоконник отдельный, эркерный, и французский (который делается вровень с полом при наличие окон в пол)

4. Облицовка полов (в центре с узором)

5. Облицовка стен и колонн

6. Столешницы санузел

7. Раковины и ванны санузел

8. Кухонная мойка

9. Облицовка ванн (джакузи)

10. Облицовка бассейна (по кругу бассейна типа рамки широкой)

11. Облицовка каминов.