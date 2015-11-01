1) Для сайта нужен шрифтовой логотип из слова BON.MENU (или bon.menu) 2) для приложения сделать иконку или из слова BON.MENU или BM 3) Ну и фавикон для сайта из букв BM Оплата по факту утверждения на вебмани.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать картинку по типу приложенной.
Суть такова - нужно отразить на картинке следующие виды работ:
1. Столешница П-образная ( на ней же можно отобразить барную стойку и элемент переходящей столешницы в подоконник)
2. Остров на кухне
3. Подоконник отдельный, эркерный, и французский (который делается вровень с полом при наличие окон в пол)
4. Облицовка полов (в центре с узором)
5. Облицовка стен и колонн
6. Столешницы санузел
7. Раковины и ванны санузел
8. Кухонная мойка
9. Облицовка ванн (джакузи)
10. Облицовка бассейна (по кругу бассейна типа рамки широкой)
11. Облицовка каминов.
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