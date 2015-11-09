Создание новогодней открытки-карточки.

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать эффектную стильную открытку! Ширина 1100 высота 450. Использовать новогодний фон (фоны во вложении), добавить подарки, елочку. Надписи сделать шрифтом как на логотипе! Надписи: Праздничная упаковка картин в подарок. С наступающими праздниками! С любовью, Искусство.ru. Карточка должна гармонировать с сайтом! iskusstvo-mos.ru

8 лет назад
tonkihalena
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Второй раз работаем со Станиславом! Спасибо огромное! Все четко, грамотно и в срок! Отличный исполнитель!
Благодарю за сотрудничество! Все отлично!