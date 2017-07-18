Большую иконку

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Иконки и Пиксель-артЗавершен8 заявок268 просмотров
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Есть рисунок (смотрите приложение), нужно нарисовать одну посылку как там используются только изолированно без чего рядом, большого размера (1000х1000) и детально (с красной табличкой, и стрелкой).

8 лет назад
georgij
42 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
DmitriyLB
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
-
Сотрудничеством с Георгием доволен. Могу его охарактеризовать исключительно как ответственного и профессионального заказчика.