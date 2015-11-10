Нарисовать значки

Иконки и Пиксель-артЗавершен5 заявок177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. 

Есть сайт 2553399.ru 

Нужно нарисовать значки как в менюшках 

Возможности 

Такси в другой город 

Отзывы 

И показать мне как это будет выглядеть 

В верхнем меню 

зак/вызов/порт/вокзал/корпор/такси в Вашем районе/контакты 

нижнеее 

услуги/возможности/работа/статьи/такси по станциям метро/такси в другой город/отзывы.

8 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Быстро, красиво! Рекомендую
Интересный заказ, в очередной раз сотрудничаем. Все ок!
  • Похожие заказы

  • Требуется создать иконки для сайта.

    Сайту строительной тематики требуются иконки (незамысловатые картинки) изображающие материалы и конструкции в количестве 12 штук. Так же требуется создать тематические картинки (Заливка Фундманта, Постройка Дома, Ремонт квартир и т.д) Всего 6 штук пока что.  Кто ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Большую иконку

    Есть рисунок (смотрите приложение), нужно нарисовать одну посылку как там используются только изолированно без чего рядом, большого размера (1000х1000) и детально (с красной табличкой, и стрелкой).

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание новогодней открытки-карточки.

    $5

    Сделать эффектную стильную открытку! Ширина 1100 высота 450. Использовать новогодний фон (фоны во вложении), добавить подарки, елочку. Надписи сделать шрифтом как на логотипе! Надписи: Праздничная упаковка картин в подарок. С наступающими праздниками! С любовью, Искусство.ru. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Фавикон для сайта

    Необходимо создать favicon для сайта http://www.sysmasters.net/ . Цвета иконки должны сочетаться с сайтом.  Сам рисунок - четких пожеланий нет, предложения - приветствуются. Но возможно что-то вроде гаечного ключа на фоне схематически нарисованной шестерни или просто ключ. Размеры: 32х32, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Картинка

    Необходимо нарисовать картинку по типу приложенной. Суть такова -  нужно отразить на картинке следующие виды работ: 1. Столешница П-образная ( на ней же можно отобразить барную стойку и элемент переходящей столешницы в подоконник) 2. Остров на кухне 3. Подоконник ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать простое лого и иконку для сайта

    $10

    1) Для сайта нужен шрифтовой логотип из слова BON.MENU (или  bon.menu) 2) для приложения сделать иконку или из слова BON.MENU или BM 3) Ну и фавикон для сайта из букв BM Оплата по факту утверждения на вебмани.

    Иконки и Пиксель-арт30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад