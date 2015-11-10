Сайту строительной тематики требуются иконки (незамысловатые картинки) изображающие материалы и конструкции в количестве 12 штук. Так же требуется создать тематические картинки (Заливка Фундманта, Постройка Дома, Ремонт квартир и т.д) Всего 6 штук пока что. Кто ...
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Здравствуйте.
Есть сайт 2553399.ru
Нужно нарисовать значки как в менюшках
Возможности
Такси в другой город
Отзывы
И показать мне как это будет выглядеть
В верхнем меню
зак/вызов/порт/вокзал/корпор/такси в Вашем районе/контакты
нижнеее
услуги/возможности/работа/статьи/такси по станциям метро/такси в другой город/отзывы.
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